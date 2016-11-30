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'Başka şansımız yoktu ki, mecburduk'

Türkiye'yi yasa boğan Adana Aladağ'daki yangın faciasında 11 çocuk bir eğitim görevlisi can verdi, 24 yaralının ise tedavisi sürüyor. Yangın'da hayatını kaybeden Cennet Karataş'ın babası Mehmet Karataş, 'Tek yurttu burası, eleştirme şansımız da yoktu ki. Başka seçeneğimiz yoktu, mecburduk.' dedi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 12:03
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'Başka şansımız yoktu ki, mecburduk'
Türkiye'yi yasa boğan Aladağ'daki yangın faciasında 11 çocuk, bir eğitim görevlisi can verdi. 12 cansız beden, kapısı kilitli yangın merdiveninin önünde bulundu. 24 yaralının tedavisi sürüyor. 

'ÖYLE GÜZEL BİR ÇOCUKTU Kİ'

Hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Cennet Karataş'ın babası Mehmet Karataş "Burası tek yurttu. Eleştirme şansımız da, başka seçeneğimiz de yoktu" diyor. Adana Aladağ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı yurt yangınında hayatını kaybeden Cennet Karataş, 5. sınıf öğrencisiydi. Al Jazeera'den Umay Aktaş Salman'a konuşan Belediye işçisi babası Mehmet Karataş, Adana Adli Tıp Kurumu'nda kızının cenazesini almak için beklerken, 5 çocuğundan en büyüğü olan kızı için "Geleceğimdi benim. Sıcakkanlı, öyle güzel bir çocuktu ki, ömrüm boyunca unutamam" diyor.

'TEK YURTTU BURASI, MECBURDUK'

Aladağ'daki Sinanpaşa Ortaokulu'nda okuyan Cennet Karataş, bu yıl beşinci sınıfa başlamış ve ilk kez ailesinden ayrılarak yurda yerleşmişti. Ailesi Aladağ'a bir buçuk saat mesafede Kışlak Mahallesi'nde oturuyordu. Baba Karataş kızının 4. sınıfa kadar köyde okuduğunu anlatarak ortaokul için Aladağ'a gitmek zorunda kaldığını söylüyor. Kızının doktor olmak istediğini ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Karataş şöyle konuşuyor: “Köyde okul yoktu. Aladağ'da başladı. Tek yurttu burası. Eleştirme şansımız da yoktu ki. Başka seçeneğimiz yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu.”

ULAŞIM BİLE SAĞLANMAMIŞ

Ulaşım olmadığı için ailesini göremiyordu. “Okul açıldığından bu yana üç kez görüşebildik. Hafta sonları da gelemiyordu, ulaşım sağlanamamıştı. Ben kendi imkânlarımla kızımı alıyordum. Belediye başkanına ‘Ücretsiz servis verin; çocuklarımız eve gelebilsin hafta sonları’ dedik. Daha bir şey yapmamışlardı. Onu da çok gördüler. En son geçen hafta TEOG tatili var diye almıştım kızımı, 4 gün kaldı yanımızda. Pazartesi sınavı vardı, döndü. Kızım okumak istiyordu. Hangi liseyi kazanırsa imkânlarımı zorlayıp yollayacaktım ileride. Durumumuz yok ama elimden geleni yapacaktım.”

Baba Karataş, yangın merdivenin kilitli olmasına da tepki gösteriyor. "Denetleyiciler kurumları iyi denetlesin, herkes işini iyi yapsın" diyor. Karataş, Aladağ'da elektrik sayacının o gün değiştirildiğinin konuşulduğunu söyleyerek, "Yangının iyi araştırılmasını istiyorum" diyor. Karataş daha önce Aladağ'da bir devlet yurdu olduğunu ama onun binası yıkık olduğu için boşaltıldığını da söylüyor, " Orası hâlâ öyle boş. Yapmadılar. Bu yurttan başka yurt kalmadı. Biz de buna verdik" diyor.
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