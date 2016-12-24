Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
76972
ALTIN
127.985
DOLAR
3.5120
EURO
3.6706
Urfaspor: 'Atatürk heykeline talibiz'
Urfaspor: 'Atatürk heykeline talibiz'
Türkiye, Apple'dan destek istedi mi
Türkiye, Apple'dan destek istedi mi
Prisma artık sadece bir uygulama değil
Prisma artık sadece bir uygulama...
Oğluna pet şişe atan babaya 15 ay hapis
Oğluna pet şişe atan babaya...
Benzine yine zam
Benzine yine zam

Başbakan Yıldırım : Yüzlerce olayı engelliyoruz!

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin tüm gücüyle Türkiye'ye saldırdığını söyledi. Yıldırım, güvenlik güçlerinin teknik ve istihbarat altyapısını güçlendirerek, yüzlerce olayı engellediği ancak bazen bir tanesinin kaçırılması durumunda eylemlerin yaşandığını söyledi.

24 Aralık 2016 Cumartesi 14:00
10 Okunma
Başbakan Yıldırım : Yüzlerce olayı engelliyoruz!
Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Başbakanlık Ofis'te kadın girişimcilerle bir araya geldi.  Burada kadın girişimcilere konuşan Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinin militanlara, erkesin elinde ne imkan, 'kabiliyet varsa onu kullansın, sivil-asker ayrımı yapmayın' diye talimat verdiğini söyledi.

"BİR TANESİNİ KAÇIRDIĞIMIZ ZAMAN..."

Başbakan Yıldırım: "Terör örgütü ne yapmaya başladı? Artık talimatlarını şöyle veriyorlar; 'Kuralsız, asimetrik saldırılar yapın.' Herkesin elinde ne imkan, kabiliyet varsa onu kullansın, sivil-asker ayrımı yapmayın, ses getiren eylemler yapın.' Şu anda mücadele bu boyutta. Bunun için de gerekli teknik altyapımızı da artırıyoruz, güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı da güçlendiriyoruz. Yani yüzlerce olayı engelliyoruz ama bir tanesini kaçırdığımız zaman çok büyük, hepimizi üzen bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz."
Son Güncelleme: 24.12.2016 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavuk dürümde bonzai sakladı!
Tavuk dürümde bonzai sakladı!
TSK, DEAŞ Karargahını Vurdu : 68 Ölü!
TSK, DEAŞ Karargahını Vurdu : 68 Ölü!
Urfaspor: 'Atatürk heykeline talibiz'
Urfaspor: 'Atatürk heykeline talibiz'

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle