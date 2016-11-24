Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Başbakan Yıldırım: Ülkenin her evladı bize emanettir

Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım öğretmenlerle bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde öğretmenlere seslendiği konuşmasında "Çocuklarımızı bölücü terör örgütüne ve FETÖ'ye kurban etmeyeceğiz" dedi.

24 Kasım 2016 Perşembe 16:13
54 Okunma
Başbakan Yıldırım: Ülkenin her evladı bize emanettir
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü programında açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 5. sınıflarda yabancı dil eğitimine ağırlık vereceğiz, yabancı dil öğretiminin kalitesini daha da arttıracağız" dedi. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

HER ÇOCUK KEŞFETMEYİ BEKLEYEN BİR EVRENDİR

'15 Temmuz alçak darbe girişiminde hayatını kaybeden 248 kahraman vatandaşımız var. Bu vatanın selameti için hiç düşünmeden meydanlara indiler. Bu ülkeyi alçaklara teslim etmediler. Gerek bölücü terör örgtüyle mücadelede gerek darbe kalkışmasında şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 
İnsan hakları konusunu önemsiyoruz. Her çocuğumuz insan hakları bilinciyle yetişmeli ve haklarına sahip çıkabilmelidir. Yeniye ve yeni olana açık araştırma yapmaktan zevk alan öğrenciler bizim geleceğimizdir. Her çocuk keşfetmeyi bekleyen bir evrendir. '

ÇOCUKLARIN HAYATINDA EN ÖNEMLİ ROL ÖĞRETMENLERİN

'Bugün bölücü terör örgütünde toplulukların içerisine girip kendini patlatarak insanların hayatını yok eden, devletin uçağını helikopterini alarak vatandaşlara ateş açanlar şüphesiz bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler değiller. Demek ki bir yerde eksik bıraktığımız bir şey var. Onu bulup telafi etmeliyiz. Hiçbir öğretmenin amacı insanlarını öldüren, vatanına ihanet eden yarının yetişkinini eğitmek değildir. Burada siz öğretmenlerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın hayatında en önemli rolü siz oynuyorsunuz. Bütün çocuklara bakışımız birdir, aynıdır. Bu güzel ülkenin her evladı bizim için aziz bir emanettir. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmek gibi bir lüksümüz yoktur.'



BÜTÜN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILACAK

'Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ülkenin bütün çocuklarına sahip çıkacak, hiçbirini ne bölücülere ne FETÖ'cülere asla kurban etmeyeceğiz. Asla onlara bırakmayacağız. Her türlü ayrımcılığın karşısında olacak. Kötü niyetli yapılanmalara prim vermeyeceğiz. Terör örgütleri eğitim kurumlarımıza sızmak için çok gayret ettiler.'

ÖĞRETMEN İNSANI ŞEKİLLENDİRİR

'Ortaokul son sınıftayım. İstanbul'da amcamın yanında okuyorum. Amcama fazla yük olmamak için öğretmen olmaya karar verdim. Yatılı öğretmen okulu sınavlarına mürcaat etmek için başvurdum. Sınav kağıdını almak için gittim, kağıdımın müdür beyde olduğunu söylediler. Bir gün sonra müdür beyin kapısını çaldım, sert mizaçlı çok babacan bir insan. Gözlüğünü çıkardı baktı ve 'ne var' dedi. Öğretmen olmak istediğimi söyledim. Sınav giriş belgem sizdeymiş dedim. Bana baktı kağıdı yırtıp çöpe attı, sen öğretmen olmuyorsun hadi git dedi. Bana bak görmüyor musun dedi. Çok üzüldüm ama bazen sizin elinizde olmayan bir şekilde sizin kader çizginiz değişiyor. O yüzden öğretmenlerin insanın şekillenmesinde hangi yola gideceğini belirlemesinde çok önemli katkısı var. Lise okurken de fizik öğretmenim kafama mühendisliği soktu."



 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle