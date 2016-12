Başbakan Yıldırım: Ülkenin her evladı bize emanettir

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü programında açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 5. sınıflarda yabancı dil eğitimine ağırlık vereceğiz, yabancı dil öğretiminin kalitesini daha da arttıracağız" dedi. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'15 Temmuz alçak darbe girişiminde hayatını kaybeden 248 kahraman vatandaşımız var. Bu vatanın selameti için hiç düşünmeden meydanlara indiler. Bu ülkeyi alçaklara teslim etmediler. Gerek bölücü terör örgtüyle mücadelede gerek darbe kalkışmasında şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.İnsan hakları konusunu önemsiyoruz. Her çocuğumuz insan hakları bilinciyle yetişmeli ve haklarına sahip çıkabilmelidir. Yeniye ve yeni olana açık araştırma yapmaktan zevk alan öğrenciler bizim geleceğimizdir. Her çocuk keşfetmeyi bekleyen bir evrendir. ''Bugün bölücü terör örgütünde toplulukların içerisine girip kendini patlatarak insanların hayatını yok eden, devletin uçağını helikopterini alarak vatandaşlara ateş açanlar şüphesiz bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler değiller. Demek ki bir yerde eksik bıraktığımız bir şey var. Onu bulup telafi etmeliyiz. Hiçbir öğretmenin amacı insanlarını öldüren, vatanına ihanet eden yarının yetişkinini eğitmek değildir. Burada siz öğretmenlerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın hayatında en önemli rolü siz oynuyorsunuz. Bütün çocuklara bakışımız birdir, aynıdır. Bu güzel ülkenin her evladı bizim için aziz bir emanettir. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmek gibi bir lüksümüz yoktur.''Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ülkenin bütün çocuklarına sahip çıkacak, hiçbirini ne bölücülere ne FETÖ'cülere asla kurban etmeyeceğiz. Asla onlara bırakmayacağız. Her türlü ayrımcılığın karşısında olacak. Kötü niyetli yapılanmalara prim vermeyeceğiz. Terör örgütleri eğitim kurumlarımıza sızmak için çok gayret ettiler.''Ortaokul son sınıftayım. İstanbul'da amcamın yanında okuyorum. Amcama fazla yük olmamak için öğretmen olmaya karar verdim. Yatılı öğretmen okulu sınavlarına mürcaat etmek için başvurdum. Sınav kağıdını almak için gittim, kağıdımın müdür beyde olduğunu söylediler. Bir gün sonra müdür beyin kapısını çaldım, sert mizaçlı çok babacan bir insan. Gözlüğünü çıkardı baktı ve 'ne var' dedi. Öğretmen olmak istediğimi söyledim. Sınav giriş belgem sizdeymiş dedim. Bana baktı kağıdı yırtıp çöpe attı, sen öğretmen olmuyorsun hadi git dedi. Bana bak görmüyor musun dedi. Çok üzüldüm ama bazen sizin elinizde olmayan bir şekilde sizin kader çizginiz değişiyor. O yüzden öğretmenlerin insanın şekillenmesinde hangi yola gideceğini belirlemesinde çok önemli katkısı var. Lise okurken de fizik öğretmenim kafama mühendisliği soktu."