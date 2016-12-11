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Başbakan : Şehitlerimiz ve yaralılarımız var!

Başbakan Binali Yıldırım, kanlı İstanbul saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, olayda şehit ve yaralıların olduğunu belirterek, " Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de imha eden o aşağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır."dedi.

11 Aralık 2016 Pazar 03:09
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Başbakan : Şehitlerimiz ve yaralılarımız var!

Başbakan Binali Yıldırım, Bursaspor-Beşiktaş futbol maçından sonra saat 22.29'da futbol taraftarlarını, güvenlik güçlerini hedef almak üzere alçakça tasarlanmış olan ve bombalı araçla düzenlenen saldırı neticesinde şehitler ve yaralılar olduğunu belirterek, "Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam İstanbul Beşiktaş'ta insanlığa, hayata, huzura, masumiyete düşman olduğunu karanlık ve kalleş yüzünü bir kez daha göstererek bomba patlatan insanlık düşmanı katilleri şiddetle lanetledi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK!

"80 milyon vatandaşımızla birlikte vicdan sahibi olan bütün insanların da laneti terör örgütlerinin ve onlara yardım ve yataklık yapanların, arka çıkanların, göz kırpanların üzerine olsun. Bursaspor-Beşiktaş futbol maçından sonra saat 22.29'da futbol taraftarlarını, güvenlik güçlerimizi hedef almak üzere alçakça tasarlanmış olan ve bombalı araçla düzenlenen saldırı neticesinde ne yazık ki şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız.

Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de imha eden o aşağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daima insanlığın vicdanı olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun."

Son Güncelleme: 11.12.2016 03:25
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