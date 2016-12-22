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Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!

İstanbul Bağcılar'da bir bankaya silahlı olarak giren 2 şahıs, banka görevlilerini tehdit ederek 30 bin lira parayı bir poşete koyup kaçtı. Şahısların yakalanması için polis, Bağcılar'ın tüm giriş ve çıkış noktalarını kontrol altına aldı.

22 Aralık 2016 Perşembe 10:52
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Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir banka, mesainin başlamasının ardından silahlı iki kişi tarafından soydu. Soyguncuncular yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtığı öğrenildi.

POLİS ALARMDA!

Soygun ihbarını alan polis, bölgede operasyon başlattı. İlçenin tüm giriş ve çıkışlarınmı kontral altına alan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek sanıkların eşgallerini belirlemeye çalışıyor...
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