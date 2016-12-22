Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!

İstanbul Bağcılar'da bir bankaya silahlı olarak giren 2 şahıs, banka görevlilerini tehdit ederek 30 bin lira parayı bir poşete koyup kaçtı. Şahısların yakalanması için polis, Bağcılar'ın tüm giriş ve çıkış noktalarını kontrol altına aldı.