Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!

İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir banka, mesainin başlamasının ardından silahlı iki kişi tarafından soydu. Soyguncuncular yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtığı öğrenildi.
POLİS ALARMDA!
Soygun ihbarını alan polis, bölgede operasyon başlattı. İlçenin tüm giriş ve çıkışlarınmı kontral altına alan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek sanıkların eşgallerini belirlemeye çalışıyor...
POLİS ALARMDA!
Soygun ihbarını alan polis, bölgede operasyon başlattı. İlçenin tüm giriş ve çıkışlarınmı kontral altına alan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek sanıkların eşgallerini belirlemeye çalışıyor...