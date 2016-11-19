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Bakkalda bile ByLock çıktı!

FETÖ'nün örgütlenme yapısı deşifre oldukça, boyutlarının büyüklüğü operasyonları yöneten kurumları bile şaşırtıyor... Son olarak Kars'ta yapılan operasyonlarda aralarında bakkalarında bulundu 4 esnaf ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı...

19 Kasım 2016 Cumartesi 13:27
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Bakkalda bile ByLock çıktı!

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 esnaf gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla il merkezi ile Kağızman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, il merkezinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 esnaf ile Kağızman'da esnaflık yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'ı kullandığı belirlenen M.Ş. yakalandı.

Ev ve işyerleri de aranan zanlılar, sorgulanmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 19.11.2016 15:21
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