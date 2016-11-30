Bakanlığa yürümek isteyince gözaltına alındılar!

Başkentte Milli Eğitim Bakanlığına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri ve Öğrenci Kollektifleri üyesi bir grup, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanarak Milli Eğitim Bakanlığına izinsiz yürüyüş gerçekleştirmek istedi.

Sloganlar atarak Bakanlığa doğru yürüyüşe geçen eylemcilere güvenlik güçleri izin vermedi. Gösterinin izinsiz olduğunu gruptakilere defalarca bildiren polis ekipleri, daha sonra uyarılara rağmen yürümek isteyen eylemcilere müdahale etti.

Eylemcilerle polis arasında yaşanan arbedenin ardından 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.