Bakan açıkladı; 2050'de suyumuz bitiyor mu?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Kişi başına düşen su miktarı ölçü değildir. Mühim olan suyu akıllı bir şekilde yönetmektir. Dolayısıyla biz de su konusunda dünyada ilk üçe giren bir ülkeyiz. Gerçekten güzel bir tecrübemiz var. Dolayısıyla suyu akıllıca yönetiyoruz. Bu sene kuraklık olmasına rağmen su sıkıntısı yok." dedi.

Eroğlu, Hersek Lagünü'nde 200 sülünün doğaya salınımını gerçekleştirdi.

Bakan Eroğlu, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova gişeleri girişinde, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve bazı hayvansever derneklerinin üyeleri tarafından karşılandı. Eroğlu, Hersek Lagünü'nde kuşları dürbünle gözlemledi, kuş türlerinin fotoğraflarını inceledi.

Bakan Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hersek Lagünü'nü korumak için Osmangazi Köprüsü'ne kavis verildiğini bildirdi.

Bölgeyi muhteşem hale getireceklerini belirten Eroğlu, "Önemli bir sulak alan olarak da dünyaya tanıtacağız. Osmangazi Köprüsü'nün çıkışında olması da avantaj. Burası seyir merkezi haline gelecek. Projelerimiz var. İnşallah hep birlikte hayata geçireceğiz." diye konuştu.

-"Sulak alanlar artıyor"

Eroğlu, görevlerinin tabiatı ve sulak alanları korumak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bazıları bize diyor ki; 'Türkiye'de sulak alanlar azalıyor.' Hayır, sulak alanlar artıyor. Biz yüzlerce sulak alanı bu şekilde, güzergahı değiştirerek koruduk bakın. Ayrıca gerek Gala Gölü Trakya'da, Bafa Gölü, Eber Gölü, Akşehir Gölü, bütün gölleri koruyoruz. Sizlere bir liste vereyim, sulak alanları geliştirdik. Kayseri Develi'deki Sultan Sazlığı kurumuştu tamamen. Biz oraya hayat kazandırdık. Dün bir televizyonda gördüm; 'Efendim sulak alanlar kuruyor.' Hayır sulak alanlar artıyor. Biz bunu ispat ederiz. Arkadaşlara talimat verdim. Neydi sulak alanlar, şimdi ne halde. Buradaki olay da bir ispat. Köprünün güzergahı gölün üzerindeydi. Başbakanımız buna müsaade etmedi, güzergah değişti arkadaşlar. Biraz daha yüksek maliyet oldu ama bu lagünü kurtarmaya değer."

- İstanbul'un 2071'e kadar suyu var

Türkiye'nin suyu iyi bir şekilde yönettiğini dile getiren Eroğlu, eleştirileri şöyle yanıtladı:

"Bazıları diyor ki; "Efendim kişi başına düşen su miktarı azaldı. Efendim, yağışlardan değil, nüfus artınca yağan yağmuru nüfusa bölerseniz elbette azalır. Eskiden nüfusumuz 25 milyondu, Allah'a şükür şimdi 79 milyon. 25 milyona böldüğümüz zaman kişi başına su miktarı daha yüksek, 80 milyona bölerseniz daha düşük çıkacak. Bunun yağışla alakası yok. Bu şekilde bir kriter geliştirmişler. Dünyada kişi başına düşen su miktarı ya da kullanılabilir su miktarını nüfusa bölerseniz bu. Bakın İstanbul hemen şurada. İstanbul 6,5 milyonken su yoktu. Haftada bir gün su verebiliyorduk, 1994'te ben İSKİ Genel Müdürü olduğumda. Şimdi ne oldu? İstanbul 18 milyon, 2071 yılına kadar suyu var. Maksat su azlığı, vesaire değil. Kişi başına düşen su miktarı ölçü değildir. Mühim olan suyu akıllı bir şekilde yönetmektir. Dolayısıyla biz de su konusunda dünyada ilk üçe giren bir ülkeyiz. Gerçekten güzel bir tecrübemiz var. Dolayısıyla suyu akıllıca yönetiyoruz. Bu sene kuraklık olmasına rağmen su sıkıntısı yok."

- "Bizim A, B, C planlarımız var"

Eroğlu, 2014'te Yalova'da yaşanan su sıkıntısı üzerine çalışmalar yapıldığını ve kentin susuz bırakılmadığını hatırlatarak, "Yok efendim 'Türkiye su fakiri olacak, bilmem ne olacak. 2050 yılında su olmayacak.' Bunlar doğru değildir. Bizim A, B, C planlarımız var, merak etmeyin. Daha sonra bakanlığın kasasına bir mektup bırakacağım. Gelecek bakana A, B, C planları hakkında bilgi vereceğim. Merak etmeyin susuz bırakmayacağız. Eğer susuz kalmak istiyorlarsa, çok meraklıysalar onların su musluklarını keseyim." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, burada hayvanseverlerin Yalova için röntgen cihazı isteği konusunda da gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi.

Yalova Valiliğini de ziyaret eden Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Mart 2014 ve 25 Mayıs 2014 tarihlerinde Yalova'ya verdiği 36,2 milyon liralık 12 müjdeye ilave olarak 193 milyon lira yatırım bedeline sahip 18 projeyi daha açıkladı. Eroğlu, bunların barajlar, dere ıslahları ağaçlandırma ve ormancılık projelerinden oluştuğunu belirtti.

Eroğlu, buradaki programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.