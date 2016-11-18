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Aysu Kantar Kimdir? Gardırop Savaşları Aysu kim 21 Kasım gelen İsim

Aysu Kantar kimdir? Gardırop Savaşlarına bu hafta katılacak Aysu kim? Gardırop Savaşları yeni bölümleri FOX TV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken yeni gelen yarışmacılar da bu şekilde merak ediliyor. Aysu Kantar programa damga vuracak gibi duruyor.

18 Kasım 2016 Cuma 18:31
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Aysu Kantar Kimdir? Gardırop Savaşları Aysu kim 21 Kasım gelen İsim
Aysu Kantar kimdir? Gardırop Savaşlarına bu hafta katılacak Aysu kim? Gardırop Savaşları yeni bölümleri FOX TV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken yeni gelen yarışmacılar da bu şekilde merak ediliyor. Aysu Kantar programa damga vuracak gibi duruyor.

Haftanın finalinde elenen ismin belli olması sonrasında programa yeni katılacak isim belli oldu. Denizli'de yaşayan 22 yaşında güzel isim Aysu tarzına çok güveniyor. Aysu birbirinden güzel kombinleriyle tarzdan anlayan bir isim olarka programa gelecek ve damga vuracak isimler arasında. Geçen haftalarda olduğu gibi pek tarzdan ve ekrandan anlamayan isimlerden uzak gelmesiyle yarışmaya tam o tarz kişi olarak ekranda olacak ve ikon olacak. 

Aysu Kantar hakkında detaylı bilgiler ve kombinleri programa katıldıkdan sonra daha da netleşecek. 
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