Ayasofya'da mazlumlar için saf tuttular!

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Ayasofya meydanında Teheccüd namazı kıldı. Arakan, Halep ve Gazze'deki müslümanlar için "Unutma onlar da üşüyor'' sloganıyla düzenlenen etkinlik namazla son buldu...

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Arakan, Halep ve Gazze'deki mazlumlar için Ayasofya Meydanı'nda teheccüd namazı kıldı. AGD öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Unutma onlar da üşüyor'' sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Teheccüd namazı kılan katılımcılar, Arakan, Halep ve Gazze'deki Müslümanlar için dua etti.