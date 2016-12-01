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Asker vurdu, PKK'lı korkudan saklandı!

PKK'ya yönelik operasyonlarını son dönemlerde artıran TSK, son olarak Şemdinli kırsalı Derecik beldesi Kilittepe bölgesine havan ve top atışları gerçekleştirildi. Top atışı sonrası teröristlerin telsiz konuşmaları kayda alındı... İşte teröristlerin ağzından panik anı...

01 Aralık 2016 Perşembe 11:50
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Asker vurdu, PKK'lı korkudan saklandı!

Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalına gerçekleştirdikleri top ve havan atışlarıyla 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekat, teröristlerce kullanılan telsizlere, "Her yer toz duman. İki arkadaşımız yerde herhalde öldüler, hiç gibi kıpırdamadan yatıyorlar." ifadeleriyle yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbarat üzerine Şemdinli kırsalı Derecik beldesi Kilittepe bölgesine havan ve top atışları gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, atışlar sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini tespit etti. Teröristlerin öldürüldükleri, diğer bölücü terör örgütü üyeleri arasındaki telsiz konuşmalarıyla da teyit edildi.

Tespit edilen telsiz görüşmesinde bir teröristin, "Her yer toz duman. İki arkadaşımız yerde herhalde öldüler, hiç gibi kıpırdamadan yatıyorlar. Bir arkadaşımız öbür tarafa doğru kaçmış, sanırım korkudan saklanmış, şokta." ifadeleri yer aldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin geçen hafta bir askerin şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlendi. Böylelikle 4 Ağustos'ta başlatılan ve devam eden Hakkari genelindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 540 oldu.

Ayrıca Şemdinli kırsalında hudut birliklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 139 bin 500 paket kaçak sigara, 80 çuval kaçak çay ele geçirildi.

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