Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz terörden yargılanacak!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin futbol yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheli Arif Erdem'in firari olarak arandığı, şüpheli Demiriz'in tutuklandığı, Tütüneker'in ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Tanıkların ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde, şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu arada, şüpheli Hakan Şükür hakkında daha önceden aynı soruşturma konusuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü, bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrıldığı ve savcılıkça bu şüpheli hakkındaki dosyaya ilişkin yetkisizlik kararı verilerek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi.