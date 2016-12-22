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Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!

Antalya'da yağan aşırı kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde bir okulda 80 öğrenci mahsur kaldı. Antalya Valiliği'nin kentin birçok ilçesinde eğitime bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı.

22 Aralık 2016 Perşembe 15:49
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Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!

Antalya'nın aşırı kar yağışı nedeniyle bir çok mahalle(köy) ile ulaşım sağlanamıyor. Alanya ilçesi  Mahmutseydi Mahallesi'nde Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenci mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ve AFAD çocukları mahsur kaldığı alandan kurtardı. Kente son dönemlerin en etkili kar yağışının yaşandı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava, Antalya'nın ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın birçok ilçesinde eğitime bugün ve yarın ara verildi.

AA muhabirinin Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli, Elmalı ve İbradı ilçelerinde bugün, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde de bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı Alanya'nın kırsal kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Alanya çevresinde etkili olan kar ve tipi, kentin kuzey yamaçlarını beyaza bürüdü, yüksek kesimlerinde ise mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Mahmutseydi Mahallesi ile Gedevet Yaylası arasındaki grup yolu iş makineleriyle temizlendi.

Dere ve Türktaş mahallerinin yolu aşırı buzlanma ve yoğun kar nedeniyle tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Dim Vadisi bölgesinde kar nedeniyle kapanan Akçatı, Uğurlu ve Üzümlü yolları da belediye ekiplerince açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Son yılların en zorlu hava şartlarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Güney, "Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Karla mücadele devam edecek." dedi.

- Okulda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı 

Antalya'nın Alanya ilçesinde, merkeze 20 kilometre mesafedeki Mahmutseydi Mahallesi'nde Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenci, kar ve tipi nedeniyle okulda mahsur kaldı.

Öğrenciler uzun uğraşlara rağmen servis araçlarıyla okuldan çıkamayınca, durum yetkililere bildirildi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, okullarında mahsur kalan öğrencileri alarak Özel Üçırmak Ortaöğretim Yurduna götürdü. Öğrenciler daha sonra ailelerine teslim edildi. 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara yardım etmek için belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Kırsal mahallelerdeki bazı okulların tatil edildiğini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz, önceden planladığımız gibi acil eylem durumundalar. Şu an kırsal bölgedeki ekiplerimiz Mahmutseydi, Türbelinas, Güzelbağ Mahallesi ve çevresi, doğuda Üzümlü, Bıçakçı, Gümüşkavak, Alacami mahallelerimizin yanı sıra yine aynı şekilde Demirtaş Mahallesi'nin kuzeyinde kalan mahalleler ile yayla yollarında, ana arterlerde dünden beri çalışmalarını sürdürüyor. Acil durum ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşabilmek, onların sıkıntılarına çözüm bulmak için bu olumsuz hava şartlarında yoğun çaba harcıyor."

Son Güncelleme: 22.12.2016 16:02
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