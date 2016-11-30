Ankara Valiliği başkent sakinlerini uyardı

Ankara Valiliğinden, başkentte beklenen kar yağışı dolayısıyla, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkanların kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmalarının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu uyarısında bulunuldu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, Ankara genelinde yağmur şeklinde görülen yağışların, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve tüm ilçelerde kar yağışına dönüşeceği belirtildi.



ULAŞIMDA AKSAMALARA YOL AÇABİLİR



Yarın akşam saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği tahmin edilen kar yağışının, kuzey ilçeler, Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ile Çankaya ve Bağlum gibi yüksek kesimlerde örtü bırakabileceği, Ankara-İstanbul otoyolunun Kızılcahamam, Cankurtaran geçidi gibi bölümlerinde ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi.



Vatandaşlara hava koşullarına ilişkin önlem almaları gerektiği uyarısının yer aldığı açıklamada, "Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları, bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, resmi makamlara ait duyuruları takip etmeleri, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadeleri kaydedildi.