Almanya vatandaşlarını uyardı

Almanya, dün Adana’da meydana gelen bombalı saldırı sonrasında Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını güncelledi.



UYARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN İNTERNET SAYFASINDA



Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan güncellenmiş uyarıda,” 24 Kasım 2016’da Adana’da valilik binası yakınında patlama meydana geldi, ölüler var. 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya’da meydana gelen patlamada yaralananlar oldu. Saldırının ayrıntıları bilinmiyor, ancak yabancılar ya da turistik yerlerin saldırı hedefi olduğuna yönelik bir kanıt yok. 14 Ekim 2016 tarihinde de Antalya Kemer arasında patlama meydana gelmiş, yaralanan olmamıştı” denildi.



TERÖR EYLEMLERİNDEN BAHSEDİLDİ



Güncellenen uyarıda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildiği hatırlatılıyor. Aynı şekilde ülke genelinde artan siyasi gerilim, şiddetli çatışma ve terörist saldırı ihtimaline yönelik uyarılar da aynen devam ediyor. Ayrıca PKK’nın ağustos ayında ülke genelinde eylem yapacağını duyurduğu bilgisi de seyahat uyarısında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 24 Ağustos itibariyle Suriye’de operasyonlar yürüttüğü vurgulanılarak, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki kentlere seyahat edilmemesi tavsiye ediliyor.

Son Güncelleme: 25.11.2016 12:54