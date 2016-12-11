Almanya PKK'ya Kucak Açıyor! Tam 4 Bin 500 Terörist

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, "Teröre destek oldukları" Almanya ve ABD'ye tepki gösterdi.



Bu ülkerin amaçlarının İslami yok etmek olduğunu savunan Okudan, "Haçlı zihniyeti, maalesef topyekun saldırı pozisyonuna geçmiştir. Ülkemizde meydana gelen bu patlamaların sorumluluğu Batılıların teröre verdikleri destektir." dedi.

ALMANYA TERÖRİSTLERİ İDADE ETMİYOR!

Almanya'nın 4 bin 500 PKK teröristini, koruma altına aldığını söyleyen Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, " Almanya 300 tane PKK derneğine faaliyet alanı açıp finansal olarak desteklemektedirler. "diye konuştu.