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Almanya PKK'ya Kucak Açıyor! Tam 4 Bin 500 Terörist

Bugüne kadar teröre kucak açan Almanya, İstanbul saldırısı nedeniyle protesto edildi. Büyükelçilik önünde toplanmak isteyen Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu üyeleri, elçiliğe yaklaştırılmayınca, başka bir noktada toplnarak "Kınıyoruz" yazılı pankart açıp, Almanya'nın iade edilmesi gereken 4 bin 500 teröriste kucak açmasını protesto etti.

11 Aralık 2016 Pazar 17:20
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Almanya PKK'ya Kucak Açıyor! Tam 4 Bin 500 Terörist

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, "Teröre destek oldukları" Almanya ve ABD'ye tepki gösterdi. 

Bu ülkerin amaçlarının İslami yok etmek olduğunu savunan  Okudan, "Haçlı zihniyeti, maalesef topyekun saldırı pozisyonuna geçmiştir. Ülkemizde meydana gelen bu patlamaların sorumluluğu Batılıların teröre verdikleri destektir." dedi.

ALMANYA TERÖRİSTLERİ İDADE ETMİYOR!

Almanya'nın 4 bin 500 PKK teröristini, koruma altına aldığını söyleyen Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, " Almanya 300 tane PKK derneğine faaliyet alanı açıp finansal olarak desteklemektedirler. "diye konuştu. 

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