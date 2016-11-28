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Alman firma da silah satmayacak

Avusturya'dan sonra Almanya'nın tanınmış silah üreticileri de Türkiye'ye silah satmama kararı aldığı iddia edildi.

28 Kasım 2016 Pazartesi 14:48
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Alman firma da silah satmayacak
Avusturya parlamentosunun Türkiye’ye silah ambargosu kararından sonra, Almanya’nın tanınmış silah üreticilerinden Heckler & Koch’un da Türkiye’ye silah satmama yönünde karar aldığı iddia edildi. Alman basınının adı açıklanmayan şirket yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, strateji değişikliğine giden Heckler& Koch, gelecekte sadece NATO ülkeleri, NATO ile yakın ilişkisi olan ülkeler, demokratik ve yolsuzluğun olmadığı ülkelere silah satacak.

TÜRKİYE SARI LİSTEDE

Heckler& Koch’un silah satılabilecek ülkeleri demokrasi ve yolsuzluk gibi kriterlere göre sınıflandırdığı “yeşil listeye” aldığı belirtilirken, Suudi Arabistan, Meksiko, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerin bu listenin dışında kaldığı için gelecekte silah satılmayacağı bilgisi paylaşıldı. Türkiye’yi bu çerçevede sarı listeye aldığı kaydedilen şirketin, gelecekte Türkiye’ye de silah satmak istemediği öne sürüldü. Heckler & Koch’un bu ülkelere silah satışı konusunda Alman hükümetinden izin almakta zorlandığı için strateji değişikliğine gittiği belirtiliyor. Daha önceden yapılan anlaşmalar çerçevesinde yapılan satışların ise yerine getirileceği öğrenildi.
Yorumlar
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Hüseyin 4 hafta önce

acaba türkiye ne kadar silah satıyormuş ki, silah satışını durdurmuş. sanırım olmayan silah satışını durmuştur.

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