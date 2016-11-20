Aleyna Tilki'ye saldıran bombacılar çocuk çıktı!

Diyarbakır'da bir kafede sahnede program yaparken boru tipi bombayla saldıra uğrayan Aleyna Tilki olayında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren polis Aleyna Tilki'ye saldıran şahısların 12-13 yaşlarında çocuklar olduğu bilgisine ulaştı. HDP milletvekili Alper Tan ise Aleyna Tilki konerine katılmadığını , olay sırasında evinde misafirleriyle olduğunu söyledi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Diyarbakır'daki konserindeki ardından sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın kulağından yaralandığı iddiaları hızla yayıldı. Tan, twitter'dan iddiayı yalanladı.



SALDIRGANLAR ÇOCUK ÇIKTI!



Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi’ndeki bir salonda sahneye çıkan Aleyna Tilki, platformda şarkı söylerken patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan izdihamdan 6 kişi yaralandı. Saldırganların 12-13 yaşında olduğu tespit edilirken, kafeye 2 boru tipi el yapımı patlayıcı atıldığı öğrenildi.



Öte yandan, saldırının ardından birçok Twitter hesabından HDP milletvekili Altan Tan'ın da konserde kulağından yaralandığı iddia edildi. Altan Tan bu iddialara Twitter hesabından yanıt verdi.



"HABER GERÇEK DIŞI, EVİMDEYDİM"



HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın mesajı şöyle: "Diyarbakır'daki bir konserde meydana gelen patlamadan haberim yok. Evimde misafirlerimle beraberim. Çıkan haberler gerçek değildir. Patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. Hayırlı akşamlar."