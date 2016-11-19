Aleyna Tilki Konserinde Bomba mı Patladı? Diyarbakır'da Ölü Var mı

Biz iyiyiz arkadaşlar. — Aleyna Tilki (@aleynatilki) 19 Kasım 2016

Aleyna Tilki yaşıyor mu? Diyarbakır'da konser verdiği mekanda saldırıya uğrayan Aleyna Tilki sağlık durumu nasıl? Son zamanlarda konser verdiği yerler konusunda yaşından ötürü gündem olan Aleyna Tilki bu sefer de konser verdiği mekanda patlama meydana geldi.Aleyna Tilki öldü haberleri kısa sürede sosyal medyayı sallasa da bu haber sadece bir iddia. Aleyna Tilki sahne aldığ mekana bombalı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda 6 kişi yaralandı. Ancak Aleyna Tilki sağlık durumu iyi olduğu haberleri gelmeye başladı. Diyarbakır'a konser vermek için giden Tilki ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradı. Aleyna Tilki sağlık durumu iyi olduğunu Attığı Tweetle öğrendik.Aleyna Tilki "Biz iyiyiz Arkadaşlar" diyerek sevenlerini rahatlatan açıklamalarda bulundu.İşte o tweet;