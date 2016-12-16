Aleviler için keşif yapan DEAŞ militanı yakalandı!

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI!



Gaziantep Alevi Dernekler, çeşitli resmi binalar, konsolosluklar ve parti binalarının fotoğraflarını çekip bilgi toplayan, polis ve askerin servis güzergahlarını tespit ederek, internet ortamındaki haritadan yerlerini işaretleyerek örgütün sözde yöneticilerine bilgi sağlayan terörist Murat Taşçı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Avukatı nezaretinde savunması alınan MuratTaşçı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileri Yunus Durmaz ile Ahmet Güneş'in ağabeyinin arkadaşları olduğunu, kendilerini ağabeyinin cenazesine geldikleri için tanıdığını, ancak şahıslarla irtibatlı olmadığını savundu.

YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Cumhuriyet savcısı, Şehitkamil ilçesinde 19 Mayıs'ta polisin operasyonunda kendini patlatan Yunus Durmaz'ın evinde ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemelerde, sanığın çeşitli illerde resmi binalar, konsolosluklar, parti binaları ve Gaziantep Alevi Derneği gibi yerlerin bilgilerini topladığı, polis ve askerin servis güzergahları ile Antalya ve Alanya'ya giderek turistlerin servise bindiği yerleri tespit ettiğini, bölgedeki güvenlik kameralarının fotoğraflarını çekip internet ortamındaki haritadan yerlerini işaretleyerek programla şifreleyip Yunus Durmaz'a gönderdiği hususunda yeterli kanıt olduğunu belirtti.

KOD ADI ABDULBASİR!



Savcı, ayrıca Ahmet Güneş'in bilgisayarında çıkan fotoğrafta, "Abdulbasir" kod ismi kullanan sanığın, Suriye'de siyasi ve askeri eğitim aldığının ve fotoğraftaki kişinin kriminal raporunda sanığa ait olduğunun belirlendiği hususu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

"BEN NE YAPTIM" DEDİ?



Son sözü sorulan sanık Taşçı, "Sormak istiyorum ben ne yaptım? Bahsi geçen kişilerle bağlantım yoktur. Beraatımı talep ediyorum." dedi. Müvekkili de mütalaaya katılmadıklarını kaydederek, sanığın tahliyesini istedi.

CEZAYA İNDİRİM YOK!



Sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlık göstermemesini dikkate alarak indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütüne üye olmasının yanı sıra suç işlediğini göz önünde bulundurarak, cezayı yarı oranında arttırdı. Sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.