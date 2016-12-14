Aksaray'ın Adana ve Nevşehir ile karayolu bağlantısı kapandı

Türkiye genelinde kar şiddetini artırıyor. Aksaray'da yağan yoğun kar, Aksaray'ın Adana ve Nevşehir ile karayolu bağlantısının kapanmasına neden oldu. Yüzlerce araç sürücüsü yollarda mahsur kalırken, trafik ekipleri karayoluna giren araçları tesislere yönlendiriyor.

BAĞLANTI YOLU ULAŞIMA KAPANDI!



Aksaray ve çevresinde yoğun kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Aksaray'ın Adana ve Nevşehir ile karayolu bağlantısı, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yoluna devam edemeyen araçlar, yetkililerce dinlenme tesislerine yönlendirildi.. Karayolları ekipleri, yolların trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.