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Akademisyenlere FETÖ gözaltısı!

Konya'da Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı...

22 Kasım 2016 Salı 10:34
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Akademisyenlere FETÖ gözaltısı!

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 akademisyenden 16'sı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, soruşturmada FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. 

Bu kapsamda, akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi. Haklarında gözaltı kararı verilen Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde akademisyen olduğu belirtilen 23 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 24 akademisyenin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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