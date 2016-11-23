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AK Parti teşkilatına 7 el ateş açıldı!

Son dönemlerde terörle mücadele konusunda kararlık gösteren AK Partili hükümet, zaman zaman terörün hedefi oluyor. Son olarak İzmir'in Karabağlar ilçesinde, AK Parti teşkilat binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

23 Kasım 2016 Çarşamba 10:10
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AK Parti teşkilatına 7 el ateş açıldı!

 İzmir'in Karabağlar ilçesinde, AK Parti teşkilat binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Eski İzmir Caddesi'nde bulunan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı binasına tabancayla 7 el ateş edildi.

İçeride kimsenin bulunmadığı sırada yaşanan saldırıda, binanın giriş kapısı ve kepenklerine 4 mermi isabet etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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