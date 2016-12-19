Ağrı'da okullar tatil mi? Hava sıcaklığı eksi 35 derece!

Bugün Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece olduğu Ağrı'da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Ağrı genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edildiğini bildirdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 35, Kars ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Iğdır'da 18 ve Erzincan'da 16 derece olduğu bildirildi.

AĞRI'DA KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ!

Doğu Anadolu'da kar kalınlıkları Ağrı'da 60, Erzurum'da 33, Kars'ta 13, Iğdır'da 11 ve Ardahan'da 7 santimetre ölçüldü.

VATANDAŞLAR UYARILDI!



Yetkiler tarafından bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olunması istendi.