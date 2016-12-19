Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Ağrı'da okullar tatil mi? Hava sıcaklığı eksi 35 derece!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Ağrı'da hava sıcaklığını eksi 35 derece olarak ölçtü. Bu ölçümlemeyle içinde bulunduğumuz kış aylarında en soğuk ilimiz Ağrı oldu. Yetkililerin aşırı soğuklar nedeniyle okulları tatil etmesi bekleniyor.

19 Aralık 2016 Pazartesi 11:20
62 Okunma
Ağrı'da okullar tatil mi? Hava sıcaklığı eksi 35 derece!

Bugün Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece olduğu Ağrı'da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Ağrı genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edildiğini bildirdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 35, Kars ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Iğdır'da 18 ve Erzincan'da 16 derece olduğu bildirildi.

AĞRI'DA KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ!

Doğu Anadolu'da kar kalınlıkları Ağrı'da 60, Erzurum'da 33, Kars'ta 13, Iğdır'da 11 ve Ardahan'da 7 santimetre ölçüldü. 

VATANDAŞLAR UYARILDI!

Yetkiler tarafından bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olunması istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle