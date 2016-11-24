Adana'da 2. şüpheli araç paniği

Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili şüpheli olarak aranan hafif ticari araç, saat 15.25'de merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde saptandı. Ekiplerin dur ihbarına rağmen kaçan araç sürücüsü, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı sürücü için ambulans istendi. Bomba düzeneği olduğu ileri sürülen araç için bomba imha uzmanı istendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.



Adana Valiliği'nin otoparkında bu sabah saat 08.05'te, valilik makam girişine yakın yerde bırakılan bomba yüklü araç bir kadın terörist tarafından patlatıldı. Hain saldırıda 2 vatandaş yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Bakan Berat Albayrak Adana Valisi'nin saldırıdan dakikalar ile kurtulduğunu söyledi. Öğleden sonra Adana'da 2. bombalı araç yakalandı. Sürücüsü vurularak yaralı olarak ele geçirildi.



Son Güncelleme: 24.11.2016 16:02