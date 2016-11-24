Adana Valiliği önünde bombalı araç patladı!

Merkez Seyhan İlçesi’ndeki Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda bulunan Adana Valiliği’nin önündeki açık otoparktaki patlama saat 08.05’te meydana geldi. İlk belirlemelere göre teröristler önceden getirdiği bomba yüklü aracı tam mesai saatinin başladığı sırada infilak ettirdi.Kentin büyük bölümünden duyulan patlamayla birlikte otoparktaki araçlar yanmaya başlarken o sırada araçlarını park eden ve oradan geçenler yaralandı. Valilik binası başta olmak üzere çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı. İlk belirmemelere göre 2 kişi öldü 21 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bombalı araçla saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Adana Valiliği otoparkında bir araçta meydana gelen patlama sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, otoparkta görevli bir kişi ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Valilik makam girişine yakın noktada bulunan otoparktaki bir araçta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Özel harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı inceleme çalışması başlattı.

Bu arada, patlamanın meydana geldiği aracın parçalarının çevreye yayıldığı görüldü, Valilik binası, çevredeki bazı iş merkezleri ve araçlarda da hasar oluştu.

Olay nedeniyle kapatılan çevredeki yollarda ise ulaşım daha sonra kontrollü olarak açıldı.

Polis helikopterinin de havadan olay yerinden görüntü aldığı gözlendi.

Öte yandan, Valilik otoparkında görevli bir kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'daki terör saldırısına ilişkin ilgili bakanlardan telefonla bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Adana Valiliği otoparkında bir aracın patlatılmasıyla gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin ilgili bakanlarla telefonla görüştü. Yıldırım, terör saldırısına ilişkin bakanlardan bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adana’daki terör saldırısına ilişkin, "Bölgede oynanan oyunu bozduğu için hedef haline gelen Türkiye, teröre teslim olmayacak, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Adana'daki hain saldırıyı kınadığını, terörü ve destekçilerini lanetlediğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu bozduğu için hedef haline gelen Türkiye, teröre teslim olmayacak, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullandı.