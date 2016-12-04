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Adana'daki yangın faciasında 2 tutuklama!

Adana'da meydana gelen yurt faciasında yanarak hayatlarını kaybeden 12 öğrenci olayında 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan sanıklarının Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin 2 yönetim kurulu üyesi oldukları öğrenildi.

04 Aralık 2016 Pazar 21:01
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Adana'daki yangın faciasında 2 tutuklama!

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin 2 yönetim kurulu üyesi tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, yurt yangının ardından gözaltına alınan derneğin 2 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetim kurulu üyesinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkça sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan isimleri açıklanmayan dernek yönetim kurulu üyesi 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına 14 şüpheliden aralarında yurt müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un da yer aldığı 4'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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