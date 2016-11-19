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"ABD politikaları beni hayal kırıklığına uğrattı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki bazı Amerikan politikalarından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına Erdoğan, Obama politikalarından kaynaklı Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlik tehditleri yaşadığını ifade etti.

19 Kasım 2016 Cumartesi 07:03
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"ABD politikaları beni hayal kırıklığına uğrattı"

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına özel mülakat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinden Suriye'ye, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, programda Steve Croft'un Türk-Amerikan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM!"

Son dönemdeki bazı Amerikan politikalarından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump yönetimine dair beklentilerini de anlattı.

"GÜLEN'İN İAEDE EDİLMEMESİ RAHATSIZLIK UYANDIRIYOR"

Darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan yaşamını sürdürmesi nedeniyle bu ülkenin yönetimini eleştiren Erdoğan, Gülen'in hala ABD'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini vurguladı.

"SINIR TEHDİTLERİNDE OBAMA'NIN PAYI VAR"

Barack Obama yönetiminin Suriye'deki krizi ele alma biçiminin de rahatsızlık kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu politikaların, Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasında rol oynadığına işaret etti.

Suriye ile ilgili konuları hem ABD Başkanı Obama'ya hem de Başkan Yardımcısı Joe Biden'a aktardığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu konuları ciddi bir şekilde ele almada başarısız oldular ve bu bizi rahatsız etti." diye konuştu.

PROGRAM PAZARTESİ YAYINLANACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu program, ABD doğu saatiyle pazar akşamı 19.30'da (TSİ 21 Kasım Pazartesi 03.30) yayınlanacak.

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