ABD elçiliği önünde Vatan Partisi protestosu!

Kayseri'de PKK tarafından düzenlenen hain saldırı tüm Türkiye'de protesto ediliyor.Türkiye'nin 81 ilinde ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar, terörü protesto ediyor. Ankara'da protesto gösterilerinde Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Kayseri'deki terör saldırısını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Kayseri'deki terör saldırısını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. "Katil ABD, Batı Asya'dan defol" dövizleriyle, saldırının ardında ABD'nin olduğunu düşünen Vatan partisi üyeleri sloganlar atarak terörü protesto etti.



Geniş güvenlik önemlerinin alındığı protesto gösterileri olaysız bir şekilde son buldu.



81 İLDE GÖSTERİ VAR!



Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu patlamanın ardından Türkiye'nin 81 ilinde PKK'ya ve diğer terör örgütleri protesto ediliyor. Bazı illerde HDP binalaı saldırıya uğrarken, elllerine Türk bayrağını alan vatandaşlar sokakları doldurdu.



ŞEHİTLER UĞURLANIYOR!



Kayseri'de düzenlenen cenaze törenin adrdından memleketlerine gönderilen şehitler, dualarla ebediyete uğurlanıyor. Şehit yakınlarının sinir krizleri geçridiği cenaze törenlerinde gözyaşı adeta sel oldu. Vatandaşların yoğun katılımıyla süren cenaze törenlerinde teröre lanet okunuyor...