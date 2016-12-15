AB üyesinin yanında AB'ye sert çıktı : AB'nin bize kazandırdığı bir şey yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize muafiyeti sağlamaması ve Kızılay'a ödenmesi gereken tutarları ödenmemesi durumunda bir dizi tedbirler alacaklarını söyledi. Erdoğan, "Sözler yerine gelmediği takdirde Türkiye'nin de bir B planı olacaktır, bir C planı olacaktır. Çünkü AB'nin bize bugüne kadar kazandırdığı hiçbir şey yok. Bunu da özellikle açık ve net söylemek zorundayım"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Vize konusunda beklenen neticeyi alamazsak şüphesiz ki aynı şekilde, tabii Kızılay'a ödenmesi gereken rakamlar ödenmeyecek olursa bütün bunlar, bu verilen sözler yerine gelmediği takdirde Türkiye'nin de bir B planı olacaktır, bir C planı olacaktır. Hakkımızda alınan her karara evet demek mecburiyetinde değiliz. Çünkü AB'nin bize bugüne kadar kazandırdığı hiçbir şey yok. Bunu da özellikle açık ve net söylemek zorundayım." dedi.



MİLLİ DAYANIŞMA ÇAĞRISI!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli seferberlik çağrısı) Bu, birinci derecede milli dayanışma açısından bir çağrıdır. Önce bunu başaracağız ve milli dayanışma açısından atacağımız bu adımla birlikte Türkiye olarak terörle mücadelede gücümüzü derleyip, toparlayıp, pekiştirmemiz lazım."