8 Akademisyen Daha FETÖ'cü Çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 8 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Konya, İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi'nde görev yaparken iddiaya göre FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve içlerinde profesör, doçent, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 3'ü kadın toplam 31 akademisyen gözaltına alındı.



İddiaya Göre 'BayLock' da Kullanmışlar



Aralarında FETÖ/PDY üyelerinin haberleşme programı 'BayLock' kullanıcılarının da olduğu öne sürülen 31 şüpheli dün sabah polis tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen ve saat 02.20'ye kadar nöbetçi mahkemeye ifade veren akademisyenlerden 8'i tutuklandı. 23 akademisyen ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 23.11.2016 11:23