600 Kiloluk Bombalı Tuzak Bulundu

Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinden terör örgütü PKK tarafından tuzaklanmış 600 kilogramlık bomba bulundu. Kayapınar İlçesi'nde ise seyir halindeki araçta bomba olduğu ihbarı üzerine durduruldu. Aracın arka lastikleri arasında bulunan şüpheli paket fünye ile patlatılırken, araç detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.



HaberTürk'ün haberine göre; Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında araziye çekilmiş kablo tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanmış 600 kilogramlık bomba bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.



BOMBALI ARAÇ ALARMI



Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçesi'nde ise seyir halindeki minibüste bomba bulunduğu ihbarı üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti. Araç Fırat Bulvarı üzerinde durduruldu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından, sinyal kesici cihazlar devreye sokularak araçta detaylı inceleme yapıldı. Bomba uzmanı köpeklerle yapılan inceleme sonucunda aracın arka lastikleri arasında bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Araç incelenmek üzere emniyete götürüldü.