6 kilometrelik alanda onbinlerce insan can pazarı yaşıyor!

Halep'te görev yapan Anadolu Ajansı ekiplerinden alınan bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalifler dün öğle saatlerinden sabaha kadar süren şiddetli saldırılarda Bustan el Kasr, Bab Antakya, ve tarihi Emevi Camisi'nin bulunduğu Cellum bölgelerinden çekilmek zorunda kaldı.

Bu çekilmenin ardından muhaliflerin kontrol ettiği alan 6 kilometrekareye kadar düştü.

Şii milisler ve Esed ordusu,bölgede mahsur kalan sivilleri hiçbir ayrım gözetmeksizin 6 kilometrekarelik alana hava ve kara saldırısı yapıyor.

Yoğun saldırılar ve iletişim araçlarının devre dışı kalması sebebiyle sivil katliamının ne aşamada tam olarak tespit edilemiyor.

DİRİ DİRİ YAKIP, İNSANLARI KURŞUNA DÜZMÜŞLERDİ!

Yaptığı katliamlar ve işkencelerle sivillerin korkulu rüyası haline gelen rejim ordusu ve Şii milisler dün 4 çocuk, 9 kadını diri diri yakarak 67 erkeği ise kurşuna dizmişti.