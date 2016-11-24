3 ilde "ByLock operasyonu : 16 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen kişilerle ilgili Adana, Hatay ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.