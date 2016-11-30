2 Türk askeri kaçırıldı iddiası

Al Jazeera Türk ve Sputnik IŞİD'e yakın haber ajansı Amaq'ın sitesinde "IŞİD güçleri El Bab'ın batısındaki Dânâ köyünde iki Türk askerini esir aldı" açıklamasının yapıldığını duyurdu. Açıklamanın akşam saat 19:45 civarında yapıldığı belirtildi.Sputnik'in edindiği bilgilere göre de IŞİD, El Bab'ın batısında yer alan Ed Dânâ köyü yakınlarında Türk askerlerinin olduğu alana ağır silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı esnasında 2 Türk askerini silahlarıyla birlikte sağ ele geçiren IŞİD, askerleri hakimiyeti altındaki El Bab'a götürdü. Askerler daha sonra El Bab kentinden Rakka'ya doğru götürülürken, Türk askeri bölgede alarma geçti.Sputnik'in Suriye muhabiri: 'Askerler, Sefer Taş'ın yanına götürülecek.' IŞİD, Eylül 2015'te de Suriye'nin Kilis sınırında Sefer Taş isimli bir Türk askerini kaçırmıştı. Taş halen IŞİD'in elinde rehin durumda.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 asker ile irtibatın kesildiğini açıkladı.Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de 98 gündür yürüttüğü Fırat Kalkanı Herakatı'nda 2 askerle irtibatın kesildiğini açıkladı. Açıklamada, "Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sularında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.