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2 çocuk 2 patlayıcı

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Şehitlik Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli 2 çocuk tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

01 Aralık 2016 Perşembe 13:14
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2 çocuk 2 patlayıcı
Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Şehitlik Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli 2 çocuk tarafından el yapımı 2 patlayıcı atıldı. El yapımı patlayıcılar polis merkezinin yan tarafından bulunan Kara Şehitliği'nin girişine isabet etti.

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis hizmet binasına bu sabah gelen çocuk oldukları belirtilen yüzleri maskeli 2 kişi, ellerindeki el yapımı patlayıcıyı attı. Çevresi bariyerlerle kaplı polis merkezine isabet etmeyen el yapımı patlayıcılar, hemen yanındaki Kara Şehitliği girişine düştü. Patlayıcıların inflak etmesi sonucu karşıda bulunan biriş yerinin camları kırıldı. Mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı 14-16 yaşlarındaki 2 ocuğun gerçekleştirdiğini belirlerken, olay yerinden delil topladı. Soruşturma araştırmanın sürdüğü açıklandı.
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