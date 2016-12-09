17 ilde FETÖ operasyonu! Kahta imamı gözaltında

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. 17 ilde Adıyaman merkezli operasyonda şuana kadar 13 kişi yakalandı. Sanıklardan 7 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi... Sanıklar arasında örgütün Kahta imamı da bulunuyor..
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlar sürüyor. Adıyaman merkezli 17 ilde düzenlenen oeparsyonlarda 13 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operayon, Isparta, Kahramanmaraş, Bitlis, İstanbul, Balıkesir, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'ta kadar uzandı.
13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında Kahta ilçe imamının da bulunduğu 7 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltında bulunan diğer 6 zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor...