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12 ilde 35 adrese FETÖ operasyonu!

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) akşam saatlerde büyük bir operasyon başladı. Malatya merkezli 12 ilde yapılan operasyonda 35 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 26 kişinin gözaltına alındığı operasyonda sanıklar dini istismardan dolandırıcılığa kadar bir çok konuda suçlanıyor...

01 Aralık 2016 Perşembe 22:21
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12 ilde 35 adrese FETÖ operasyonu!

 Malatya merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Malatya, Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Muş'ta 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları; dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle ve kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle suç işledikleri" iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada FETÖ ile ilişkili çeşitli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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15 Temmuz KAhRAMANları 3 hafta önce

FETÖ İMAMI TAHA ÇAKMAK ZİRAAT BANKASI SENİN GİBİLERDEN MUTLAKA TEMİZLENECEK AL BAVULUNU TOPLA MUTLULUK DUYDUĞUN FETÖNÜN KUCAĞINDA VAKİT GEÇİR FETÖCÜLER DEFOLUN SEVİMSİZ YARATIKLAR

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PARK ÇİFTLİK 2 hafta önce

yüzsüz fetöcüler sevimSİZ yaratıklar

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park çiftlik 2 hafta önce

HAİN FETÖCÜ İMAM TAHA ÇAKMAK MEMLEKETİ SENİN GİBİ FETÖCÜ OĞLANLARDAN KORUDUK SENİN GİBİLER TEMİZLENİNCEYE KADAR da DURMAK YOK !

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