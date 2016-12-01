12 ilde 35 adrese FETÖ operasyonu!

Malatya merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Malatya, Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Muş'ta 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları; dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle ve kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle suç işledikleri" iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada FETÖ ile ilişkili çeşitli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.