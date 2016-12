11 şoför kıl payı kurtuldu

Adana Valiliği'ne yönelik dün sabah saat 08.05'deki saldırıda kadın terörist tarafından otoparka bırakılan bomba yüklü otomobilin infilak ettirilmesi sonucu açılan çukurun tam altındaki kapalı otoparkta, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 11 şoförün kaldığı plastik kabin oda da yerle bir oldu. Şoförlerin her sabah saat 08.00'de buraya gelip görev bekledikleri, o gün patlama sırasında TEOG sınav kitapçıklarını okullara dağıttıkları için mucize eseri ölümden kurtuldukları ortaya çıktı.



Kimliğini gizlemek için başörtüsü takan kadın teröristin Adana Valiliği otoparkının makam girişine 5 metre uzaklıkta infilak ettirdiği 33 KKP 24 plakalı otomobilin patladığı yerde 3 metrekarelik çukur açıldı. 2 çocuk babası 41 yaşındaki Gökhan Aygül ile 25 yaşındaki Kadir Kırbaç'ın hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında çevrede büyük hasar meydana gelirken, açılan çukurun tam altında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait kapalı otopark ve şoför odası da parçalandı.



ŞANS ESERİ KURTULDULAR



Her gün saat 08.00'de odada toplanan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11 şoförünün de TEOG sınav kitapçıklarını okullara götürdükleri için şans eseri orada olmadıkları ortaya çıktı. Saat 07.00'de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen şoförler sınav sorularını alıp, okullara dağıttığı ve görevlileri sınav merkezlerini denetlemeye götürdüğü belirtildi.



MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TRAFİĞE TAKILMIŞ



Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için hazırlık yapan Milli Eğitim Müdürü Turhan Akpınar'ın da makam otomobili ile TEOG sınavının yapıldığı okulları gezdikten sonra makamına dönüşe geçtiği, ancak sabah trafiğine yakalandığı öğrenildi. Milli Eğitim Müdürü Akpınar'ın normal olarak makam otomobili ile otoparka gelip, oradan asansörle 3'ücü kattaki makamına çıktığı bildirildi.



18 PERSONEL YARALANDI



Patlamada büyük hasar gören binanın otoparkın hemen üzerindeki ara katta Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, zemin ile 1, 3 ve 4'üncü katların Milli Eğitim Müdürlüğü, 2'inci katta ise valilik birimlerinin bulunduğu, saldırıda yaralanan 33 kişinin 18'nin Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olduğu belirtildi.



TEOG OLMASAYDI ONLAR DA OLMAYACAKTI



Bombalı saldırıdan TEOG kitapçıklarını okullara dağıtmaları sayesinden ölümden dönen Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şoförleri, "Bir mucize oldu ve bizi Allah korudu, TEOG olmasaydı bugün hiçbirimiz yaşamıyorduk" dedi.



Adlarının açıklanmasını istemeyen şoförler, Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda 11 şoförün olduğunu, her gün saat 07.30 ile 08.30'da kadar otoparktaki odalarında oturup görev beklediklerini, bu sırada yanlarına kalorifer dairesi çalışanlarının da geldiği, bu saatlerde odada bazen 20 kişinin olduğunu anlattı. Şoförler o gün TEOG sınavları için otoparkta olmadıklarını söyledi. Şoförler, şöyle dedi:



"Mesaiye gelip, odada görev bekleriz, çay kahve içer arkadaşlarla sohbet ederiz o saatte, kimi zaman kaloriferciler de yanımıza gelir. Bazen odada 20-25 kişi olur. Patlama sırasında odada olsaydık bugün bizlerin parçası bile bulunmazdı. Mucize eseri kurtulduk desek yeridir. Allah korudu, yiyecek ekmeğimiz içecek suyumuz varmış."



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Patlamayla ilgili kadın terörist ararınken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. İkinci bombalı araçta ölü ele geçirilen ve cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen teröristin kimliğinin tespitine çalışılıyor.

Son Güncelleme: 25.11.2016 13:06