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11 Aralık Cumartesi burç yorumları! Bugün burcum ne diyor?

Mars -Jüpiter arasındaki olumlu açı,Kendimize olan güven duygumuzu olumlu yönde etkileyecektir.Kendimizle yarışacağız. Sporsal faliyetler içinde olabiliriz.Maddi açıdan,harcamalara dikkat etmemizde fayda var...

11 Aralık 2016 Pazar 10:58
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11 Aralık Cumartesi burç yorumları! Bugün burcum ne diyor?
KOÇ:Sevgili Koç,yaşama dair istek ve arzularımızın arttığı bir güne uyanıyoruz.Herşeye kendiniz karar vermek isteyebilirsiniz.Partnerinizin size uymasını beklersiniz...

BOĞA:Sevgili Boğa,Sağlığınızla ilgili tetkikler yaptırabilirsiniz.İş açısından yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir evredesiniz.

İKİZLER:Sevgili İkizler,Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak.Bugün sevdiğinizle ,özgürce paylaşımlar içinde olmak isteyebilirsiniz...

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Ev ve yuvanızla ilgili sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.Evinizde bir tadilat söz konusu olabilir.Harcamalara dikkat....

ASLAN:Sevgili Aslan,Özgürce hareket etmek isteyeceğiniz bir güne uyanmaktasınız.Kafanıza göre aniden ,yolculuğa çıkabilirsiniz.Bugün iletişim trafiğimizde yoğunluk olacak....

BAŞAK:Sevgili Başak,Maddi açıdan kontrolu kaybetmemeye dikkat edin.Alışveriş çılgınlığına karşı ,önleminizi almazsanız sıkıntıya düşebilirsiniz.

TERAZİ:Sevgili Terazi,Partnerinizle olan iletişiminize biraz daha özen göstermeniz  gereken bir güne merhaba demektesiniz.Sürekli alttan almaya çalışmak değil,dengeli bir şekilde duygularınızı ifade etmeniz gerekmekte dir.Herşey yoluna girecektir...

AKREP:Sevgili Akrep,Bugün yalnız kalmak isteyebilir,yada yardım kuruluşlarında ,size ihtiyacı olanlara hizmet etmek isteyebilirsiniz.Çevrenize destek olarak,ruhsal açıdan dengeyi sağlayabilirsiniz.

YAY:Sevgili Yay,Bugün ortaklaşa paylaşımlarda şanslı olacaksınız.Sosyal paylaşımlarda bulunduğunuz,kişilerden destek alabilirsiniz...İyi değerlendirin...

OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün kariyerinizle ilgili size destek verecek kişilerle bir araya gelebilirsiniz.Sözlerinizle dikkat çekeceksiniz.Parasal konularda olumlu gelişmeler olacak...

KOVA:Sevgili Kova,Uzaklardan gelen yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz.Aileniz ve yakınlarınızla keyifli paylaşımlar içinde olacaksınız...

BALIK:Sevgili Balık,Bugün kendinize küçük bir program yapabilir,yeni eğitim programlarını hayatınıza uygulayabilirsiniz.Kısa ,kısa yolculuklarınız olabilir...
Son Güncelleme: 11.12.2016 11:12
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