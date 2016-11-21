10 Yılın En Acı Tablosu: 482 Bin 908 Kız Çocuğu Evlendirildi

TBMM'ye sunulan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, TÜİK ve Adalet Bakanlığı'nın verileri acı gerçeği bir kez daha, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ortaya koyuyor. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. TÜİK verilerine göre ise son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. Ayrıca 2015'te 15-17 yaş arası tam 17 bin 789 kız çocuğu doğum yaptı...20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çocukların sahip olduğu hakları bir kez daha hatırlatırken, çocuk istismarına karşı alınması gereken önlemler de gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet'ten Esra Ülker'in haberinde Adalet Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gözler önüne serilen son rakamlar yer alıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. AKP'nin Meclis'e sunduğu 'cinsel istismar' önergesi bu konuyla ilgili son tartışmalardan biri oldu. AKP büyük tartışmalara neden olacak bir önergeyi Meclis'e sundu. Önergeye göre; tecavüze uğrayan çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi durumunda ceza ertelenecek. Önerge yeniden görüşülecek. Muhalefet AKP'nin önergesine sert tepki gösterirken, Hükümet ise muhalefetin yaptığını 'siyasi istismar' olarak değerlendiriyor.TÜİK rakamlarına göre son 10 yılda evlendirilen kız çocuğunun sayısı 482 bin 908! 2015 yılında evlendirilenlerin 31 bin 337’si kız, bin 483’ü erkek çocuğuydu. Çocuk anneler'e ilişkin rakamlar da çarpıcı. Yine TÜİK'e göre;2015’te 15-17 yaş arası tam 17 bin 789 kız çocuk doğum yaptı. Kız çocuklarında 15 yaş altı doğum yapanların sayısı ise aynı yıl 244 oldu...Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre ise, erken yaşta evlendirilme oranı İsveç'te yüzde 0.4, İngiltere'de yüzde 1.7, Almanya'da yüzde 1.2 iken Türkiye'de yüzde 15.5.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin (TJOD) Antalya'da düzenlenen kongresine katılan derneğin ikinci başkanı Prof.Dr. Ali Baloğlu, Türkiye'de her 3 doğumdan 1'inin 18 yaş altında gerçekleştiğini söyledi, Türkiye'deki 18 yaş altı gebeliklerin dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu vurguladı...