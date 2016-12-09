10 Aralık Cumartesi Burç Yorumları! 10 Aralık Hangi Burç?

10 Aralık Cumartesi burç yorumları nasıl. 10 Aralık hangi bur. Buçlar hayatımızın akışını belirliyor.. .. Evden çıkmadan önce "burcum ne var demeden edemiyoruz. Haber Burç Editörü Şara Eylem Calp 10 Aralık Cumartesi burç yorumlarını sizler için yorumladı. Günlük burç yorumu okumak ve günlük burç yorumuna göre hayatımızı şekillendirmek ne doğru tartışılır ama, yüzyıllardır süre gelen burç yorumlarının bir bilim olduğunu da biliyoruz. Koç, Boğa,İkizler,Yengeç,Aslan,Başak, Terazi,Akrep,Yay,Oğlak,Kova ve Balık burçlarının yorumlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Sevgili Okuyucularım bugün ,Ay-Mars acısı olumlu bir enerjiyle bizleri etkiliyor olacak.Zorluklarımızın üstüne gideceğimiz,hatalarımızla yüzleşeceğimiz,yaralarımızı tamir edeceğimiz bir güne merhaba demekteyiz.Karşı cinsle olan iletişimimiz daha eğlenceli ve keyifli olacaktır...



İşte 10 Aralık Cumartesi Burç Yorumları! 12 Aralık Hangi Burç?



10 ARALIK KOÇ BURCU YORUMLARI!



KOÇ:Sevgili Koç,Maddi konularla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Aşırı lüks harcamalar yapmak isteyebilirsiniz.Bütçenizi kontrol ediniz...



10 ARALIK BOĞA BURCU YORUMLARI!



BOĞA:Sevgili Boğa,Ask hayatınızın renklendiği ,sevdiğinizle güzel paylaşımlar içinde olacağınız bir güne merhaba demektesiniz.Sevgilinize çok özel bir hediye alabilirsiniz.Dikkatleri üzerinize çekeceksiniz...



10 ARALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI!



İKİZLER:Sevgili İkizler,Bugün kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz.Yalnızlık duygusu ruhunuza hakim olabilir.Zihinsel açısından sizi zorlayan konuların üzerine gideceksiniz....



10 ARALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI!



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Dostlarınız ve Arkadaşlarınızla bir araya gelecek,güzel paylaşımlarda bulunacaksınız.Destek göreceğiniz ,özel kişilerle tanışacak,yaşamınıza yeni sayfalar açacaksınız....



10 ARALIK ASLAN BURCU YORUMLARI!



ASLAN:Sevgili Aslan,Kariyerinizle ilgili olanakların olumlu yönde ilerlediği bir güne merhaba demektesiniz.Patronunuzun dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.Popülariteniz yüksek olacaktır...



10 ARALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI!



BAŞAK:Sevgili Başak,Bugün hayatı daha farklı sorgulayabilir,içsel öğretilere yönelebilirsiniz.Satış ve Pazarlama ile ilgili çalışanlar , şanslı bir gündesiniz.Önemli iş projelerine imza atacaksınız.



10 ARALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI!



TERAZİ:Sevgili Terazi,Partnerinizin ,yada iş ortağınızın maddi kaynağından faydalanabilirsiniz.Bugün sağlığınızla ilgili ciddi operasyonlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Cerrahi bir operasyon olacaksanız,anesteziye özen gösterin...



10 ARALIK AKREP BURCU YORUMLARI!



AKREP:Sevgili Akrep,Eşiniz ve partnerinizle ilgili konuların ön planda olacağı bir evreye merhaba diyorsunuz.Eşinizle yoğun duygusal paylaşımlar içinde bulunabilirsiniz.



10 ARALIK YAY BURCU YORUMLARI!



YAY:Sevgili Yay,İş hayatınızla ilgili önemli bir evreden geçmektesiniz.İş arkadaşlarınızın desteğini alacaksınız.Performansınız yükseliyor.Bugün iş arayan Yay burçları,önemli görüşmeler yapabilirler...



10 ARALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI!



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Sevdiğinize karşı duygularınızı çok daha açık ifade etmenizde fayda var.Duygularınızı kendinize saklamayı tercih ediyor olmanız,yanlış anlaşılmanıza sebep oluyor.Aşk bugün sizden yana olacak....



10 ARALIK KOVA BURCU YORUMLARI!



KOVA:Sevgili Kova,Ev ve Yuvanız la ilgili sorumlulukların arttığı bir güne uyanıyorsunuz.Bugün evinizi ,yeniden dekore edebilirsiniz.Yada beklediğiniz evi alabilirsiniz....



10 ARALIK BALIK BURCU YORUMLARI!



BALIK:Sevgili Balık,Çevrenizin dikkatini sözlerinizle çekeceksiniz.İletişim konusunda çok şanslı bir gündesiniz.Önemli iş anlaşmalarına imza atabilir,büyülü sözlerinizle insanları etkileyebilirsiniz...