Vergi yapılandırmasında rekor tahsilat!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma düzenlemesinin vatandaşta büyük bir karşılık bulduğunu, rekor nitelikte başvuru aldıklarını belirterek, "Yeniden yapılandırmada 80 milyar lirayı devirdik. Rakamlar gelmeye devam ediyor, ama şu an itibarıyla tahsilat rakamı 12 milyar lirayı geçti." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, bazı alacakların yeniden yapılandırma ödemeleri için vergi dairelerinin dün gece yarısına, bankaların da saat 21.00'e kadar açık olduğunu anımsattı. Ağbal, şöyle devam etti:

"Bankalardan gelen rakamları görüyoruz. Sabah saat 03.00 civarında, İstanbul'daki vergi dairelerindeki arkadaşlarımız bütün vatandaşlarımızın taleplerini aldıklarını, hiçbir vatandaşımızı geri döndürmediklerini, vergi dairelerinde tek bir vatandaş kalmayana kadar çalıştıklarını, vatandaş kalmasa bile beklemeye devam ettiklerini söylediler. Dün ortaya çıkan gelişme gerçekten bizim için memnuniyet verici. "

Maliye Bakanlığı olarak yürütülen yeniden yapılandırma düzenlemesinin vatandaşta büyük bir karşılık bulduğunu, rekor nitelikte başvuru aldıklarını ifade eden Ağbal, "Yeniden yapılandırmada 80 milyar lirayı devirdik. Rakamlar gelmeye devam ediyor, ama şu an itibarıyla tahsilat rakamı 12 milyar lirayı geçti." bilgisini paylaştı.

- KOBİ'ler ekonomideki dalgalanmalara karşı çok esnek

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların dün vergi dairelerine, banka şubelerine adeta akın ettiğini anlatan Ağbal, vatandaşların ilk taksiti ödediklerini söyledi. Ağbal, "Zaman zaman birileri böyle ekonomiye ilişkin karamsarlık üretmeye çalışıyor, birtakım olumsuz mesajlar veriyor, ama dün vatandaşlarımızın göstermiş olduğu tavır ve davranış şunu gösteriyor ki vatandaşımız bir kere devletin kendisine sunduğu bu imkanı gerçekten karşılıksız bırakmadı, buna itibar etti ve bu yeniden yapılandırma başvurusuna hüsnükabul gösterdi. Vatandaşın ekonomiye olan güvenini bir kere daha teyit etmiş olduk, vatandaşımız diğer taraftan da ekonomiyle ilgili birtakım olumsuz söylemleri de boşa çıkardı. Bunların da doğru olmadığını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelere dayandığına işaret eden Ağbal, bu işletmelerin ekonomideki dalgalanmalara karşı çok esnek, dinamik olduğunu, kendi manevra alanı içinde farklı ortamlara uyum sağlayabildiğini söyledi.

Ağbal, dün çok heyecanlı bir gün geçirdiklerini, Türkiye'nin dört bir yanında Maliye personelinin çok özverili bir çalışma sergilediğini, vergi dairelerinin sabahın erken saatlerine kadar açık kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bu süreçte emek veren bütün Maliye çalışanlarına, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir kampanyayı başarıyla bir noktaya getirdik. Bankalarımıza çok teşekkür ediyorum. Dün başta kamu bankaları olmak üzere, önce gündüz öğle saatlerinde şubelerini kapatmadı, sonra bizim talebimiz üzerine saat 21.00'e kadar şubeleri açık tuttular. Vatandaşımıza internetten, bankadan, vergi dairesine giderek bu ödeme imkanlarını sağladı. Vatandaşımızın ekonomiyle ilgili her zaman taleplerinin karşılığını vermek için canla başla çalışıyoruz. Farklı bir Maliye var, güler yüzlü, vatandaşların isteklerini dikkate alan, son derece dinamik ve kampanya yapan bir Maliye var."