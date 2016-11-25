Vergi yapılandırması için son saatler!

Vergi ve prim borcundan idari para cezalarına, öğrenim ve harç kredilerinden trafik cezalarına mily Temmuz onlarca mükellefin borçlarını yapılandırmasına olanak sağlayan düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi bugün sona eriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezaları, öğrenim ve harç kredileri, vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim borçları gibi birçok borç ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezalarına yeniden yapılandırma imkanı tanıyan kanundan yararlanmak için süre bugün doluyor. 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"dan yararlanmak için 31 Ekim olarak belirlenen son başvuru süresi, daha sonra 25 Kasım'a uzatılmıştı.

- Vergi daireleri 21.00'e kadar açık

Başvuruların alınması sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm vergi daireleri bugün saat 21.00’a kadar açık olacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, başvurularını vergi dairesine giderek veya Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar borçlarını peşin ya da 6, 9, 12, 18 aylık taksit seçenekleri ile ödeyebilecek. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler, bu ödemelerini iki ayda bir yapacak. Buna karşın mükelleflerin kanunun getirdiği haklarını kaybetmemeleri adına ilk iki taksiti mutlaka zamanında yatırmaları gerekecek.

Kanunla ilgili her türlü sorunun cevabına GİB'in internet sitesinde yer alan dokümanlardan ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra kanundan yararlanmak isteyip de bunu nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşların, 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi hattını arayıp bilgi alma imkanı da bulunuyor.