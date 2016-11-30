Türkiye'nin ihracatı yüzde 3 geriledi!

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 gerileyerek 12 milyar 841 milyon dolar, ithalatı da yüzde 0,5 artışla 17 milyar 4 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 12 milyar 841 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,5 artışla 17 milyar 4 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 678 milyon dolardan yüzde 13,2 artışla 4 milyar 164 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 78,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 75,5'e geriledi.