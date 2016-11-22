Şok Aktüel Ürünleri 23 Kasım Şok Fırsat indirimli ürünleri

İndirimli ürünleri her hafta büyük ses getiren Şok Aktüel ürünlerinde bu hafta neler var. Her Çarşamba satışa sunulan Şok ucuz aktüel ürünleri. Şok'ta bu hafta fırsatlar ürününde neler var. İşte Şok ucuz aktüel ürünleri.Kış aylarının gelmesiyle ısınmak için Doğalgazdan kaçanlara Mini İnfrared Isıtıcı, 2 yıl garantiyle satışa çıkacak ürünün fiyatı da çok uygun 34.90 TL, ayrıca aynı ürünle uygun olarak Elektrikli Battaniye de satışa çıkıyor. Omak marka Elektrikli Battaniye fiyatı sadece 24.90 Tl.Bu hafta özel olarak Şok Aktüel temizliğe de önem vererek Şampuan fiyatları çok uygun tuttu. En çok satan ürünler arasında yer alan Pantane şampuan fiyatı sadece 11.90 TL, Aynı broşürde geçerli iPana 3DW Lux ise sadece 12.95 TL. Oral B Bro Expert Masseger ve Tıraş Yanmasına karşı koruyan Gillette de alınır.