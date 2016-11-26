Sebze ve meyvelerde karekod dönemi!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyvelerin perakende satış noktalarında karekod künyeli olarak yer almaya başladığını belirterek, "Bu uygulamayla kimin, nereden ne kadara mal aldığı ve bu malları ne kadara sattığı kamuoyunca da takip edilebilecek." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hal Kanunu kapsamında getirilen hal kayıt sistemi üzerinden perakende satış noktalarına sunulan ürünlerle ilgili bilgilere erişim imkanı sağlayan karekod künye uygulamasının hizmete sunulduğunu söyledi.

Bu kapsamda kullanılmakta olan ürün künyelerinde tek düzenin sağlanması ve bu künyelerin kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin tebliği kısa süre önce yayımladıklarına işaret eden Tüfenkci, malların perakende satışa sunulduğu tüm noktalarda yer alacak bu künyelerin, sebze ve meyveler için bir kimlik vazifesi göreceğini söyledi.

KAREKOD DÖNEMİ BAŞLADI!



Tüfenkci, tüketicilerin sebze ve meyvelerin nerede ve kimler tarafından üretildiğini bu künyelerden öğrenebileceğinin altını çizerek, "Artık karekodlu ürün künyeleri kullanılacaktır. Böylelikle tüketiciler sebze ve meyvelere yönelik bahsi geçen tüm bilgilere daha hızlı ve kolay erişebilecektir. Karekodlu künyeler yavaş yavaş büyük perakendecilerimiz tarafından kullanılmaya başlanılmıştır. Bu uygulamanın başta pazar yerlerimiz olmak üzere tüm perakende noktalarını kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Ürün künyelerine ilişkin en önemli yeniliğin bu künyelerde "alış fiyatı"nın olması olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Künyelerde alış fiyatına yer vermemiz perakende sektöründen tepki alan bir uygulama olmuştur. Böyle bir düzenleme yapmak zorundaydık. Nitekim fiyat farklılıklarından, toptancılarımız perakendecilerimizi, perakendecilerimiz ise toptancılarımızı suçlamaktadır. Bu uygulamayla kimin, nereden ne kadara mal aldığı ve bu malları ne kadara sattığı kamuoyunca da takip edilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, künyesiz ürünlerle ilgili denetim ve cezai işlem yetkisinin belediyelerde olduğunu belirterek, "Tüketiciler, künyesiz malları 444 0 425 numaralı Alo Hal hattını arayarak şikayette bulunabilirler. Şikayetler doğrultusunda ilgili belediyeler tarafından 6 bin 512 lira ceza uygulanabilecek." bilgisini verdi.

Öte yandan, tüketiciler künye numaralarını www.hal.gov.tr adresinden sorgulayarak, sebze ve meyvelerin her aşamadaki fiyat bilgilerine ulaşabilecek.

Migros, Bakanlığın zorunlu tuttuğu bu uygulamayı hızla devreye alarak uygulamaya koyan ilk gıda perakendecisi oldu.