Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Sebze ve meyvelerde karekod dönemi!

Artık her aldığımız sebze ve meyvelerin bir künyesi olacak. Karekod sayesinde vatandaş aldığı ürünün satıcı tarafından nereden alındığını ve kaça mal ettiğini bilecek...

26 Kasım 2016 Cumartesi 13:02
127 Okunma
Sebze ve meyvelerde karekod dönemi!

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyvelerin perakende satış noktalarında karekod künyeli olarak yer almaya başladığını belirterek, "Bu uygulamayla kimin, nereden ne kadara mal aldığı ve bu malları ne kadara sattığı kamuoyunca da takip edilebilecek." dedi.  

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hal Kanunu kapsamında getirilen hal kayıt sistemi üzerinden perakende satış noktalarına sunulan ürünlerle ilgili bilgilere erişim imkanı sağlayan karekod künye uygulamasının hizmete sunulduğunu söyledi.  

Bu kapsamda kullanılmakta olan ürün künyelerinde tek düzenin sağlanması ve bu künyelerin kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin tebliği kısa süre önce yayımladıklarına işaret eden Tüfenkci, malların perakende satışa sunulduğu tüm noktalarda yer alacak bu künyelerin, sebze ve meyveler için bir kimlik vazifesi göreceğini söyledi.

KAREKOD DÖNEMİ BAŞLADI!

Tüfenkci, tüketicilerin sebze ve meyvelerin nerede ve kimler tarafından üretildiğini bu künyelerden öğrenebileceğinin altını çizerek, "Artık karekodlu ürün künyeleri kullanılacaktır. Böylelikle tüketiciler sebze ve meyvelere yönelik bahsi geçen tüm bilgilere daha hızlı ve kolay erişebilecektir. Karekodlu künyeler yavaş yavaş büyük perakendecilerimiz tarafından kullanılmaya başlanılmıştır. Bu uygulamanın başta pazar yerlerimiz olmak üzere tüm perakende noktalarını kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Ürün künyelerine ilişkin en önemli yeniliğin bu künyelerde "alış fiyatı"nın olması olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Künyelerde alış fiyatına yer vermemiz perakende sektöründen tepki alan bir uygulama olmuştur. Böyle bir düzenleme yapmak zorundaydık. Nitekim fiyat farklılıklarından, toptancılarımız perakendecilerimizi, perakendecilerimiz ise toptancılarımızı suçlamaktadır. Bu uygulamayla kimin, nereden ne kadara mal aldığı ve bu malları ne kadara sattığı kamuoyunca da takip edilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, künyesiz ürünlerle ilgili denetim ve cezai işlem yetkisinin belediyelerde olduğunu belirterek, "Tüketiciler, künyesiz malları 444 0 425 numaralı Alo Hal hattını arayarak şikayette bulunabilirler. Şikayetler doğrultusunda ilgili belediyeler tarafından 6 bin 512 lira ceza uygulanabilecek." bilgisini verdi.

Öte yandan, tüketiciler künye numaralarını www.hal.gov.tr adresinden sorgulayarak, sebze ve meyvelerin her aşamadaki fiyat bilgilerine ulaşabilecek. 

Migros, Bakanlığın zorunlu tuttuğu bu uygulamayı hızla devreye alarak uygulamaya koyan ilk gıda perakendecisi oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Türkiye'ye ne kadar borcu var?
ABD'nin Türkiye'ye ne kadar borcu var?
Ekonomide kilit gün Perşembe!
Ekonomide kilit gün Perşembe!
Vergi yapılandırmasında rekor tahsilat!
Vergi yapılandırmasında rekor tahsilat!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle