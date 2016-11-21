Piyasalarda hafta başlangıcı

Cuma günü 75.638,96 puandan kapanan Borsa 100 endeksi, haftaya 241.62 değer yükselişle 75.880,,58 puandan başladı.Borsa 100 endeks haftanın ilk günü pazartesi piyasada işlemler devam ederken saat 13.00 a kadar Endeks en düşük 75.193,53 , en yüksek ise 75.937,65 seviyelerini gördü.Geçen haftaki borsa kapanışı sonrası günün ilk yarısında, işlem gören hisseler arasından 156'sı değer kazanırken, 155'i ise değer kaybetti.Piyasaların ilk gününde değer kazanan endeksler arasında yüzde 0.06 sanayi , yüzde 0.10 teknoloji görülürken, yüzde 0.39 mali endeksi ve yüzde 0.10 yükselişle hizmetler endeksi değer kaybedenler arasında.Analistlerin verdiği değerler sonucu uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0631, sterlin/dolar paritesi 1,2334, dolar/yen paritesi 110,78 düzeylerinde seyrediyor.Piyasaların açıldığı ilk gün de dolar istanbul serbest piyasada 3,3670 liradan satılırken, avro' da ise durum 3,5810 lira seviyesini göstermektedir.