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On Numara Çekiliş Sonuçları 21 Kasım 746. Hafta 10 Numara Sonuçları

On Numara Çekiliş sonuçları. 21 Kasım 10 numara çekildi mi? Bu haftanın şanslı numaraları hangisi. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen On Numara sonuçlarında kazanan şanslı numaralar hangisi.

21 Kasım 2016 Pazartesi 18:06
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On Numara Çekiliş Sonuçları 21 Kasım 746. Hafta 10 Numara Sonuçları
On Numara Çekiliş sonuçları. 21 Kasım 10 numara çekildi mi? Bu haftanın şanslı numaraları hangisi. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen On Numara  sonuçlarında kazanan şanslı numaralar hangisi.

On Numara çekiliş sonuçları şanslı numaralar hangisi? Her hafta Pazartesi günü çekilen On numara sonuçları bu hafta kazanan numalar hangisi. MPİ 21 Kasım Pazartesi On numara çekildi mi şanslı numalar hangisi. Milli Piyango büyük sürpriz. İdare tarafından alınan karara göre, On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto sonuçları bundan sonra millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak. Saatler 21.15 gösterdiğinde canlı olarak mpi.gov.tr çekilecek sonuçlar. Ayrıca Milli Piyango oyunun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 16.00 itibaren canlı olarak ekrana gelecek. Bu hafta çekilecen On Numara Sonuçları için o adreste canlı olarak takip edebilirsiniz.

746. hafta Milli Piyango Sonuçları, geçen hafta 10 bilen 2 kişi olduğu için bu hafta 300 bin Tl ödemesi bekleniyor. Hiç bilemeyen kişinin ortalama 3 TL alacağı çekiliş sonrası, en ufak ikramiye 6 bilen kişiye verilecek.

Milli Piyango İdaresi tarafından 746. On Numara Sonuçları Burada Olacak.
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