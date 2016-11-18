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KPSS Ortaöğretim Sınavına Nerede Gireceğim? KPSS 20 Kasım sınav giriş belgeleri

KPSS Ortaöğretim sınavına nerede gireceğim? KPSS Ortaöğretim Sınav giriş belgeleri çıkartarak adaylar sınava girecek. 20 Kasım 2016 Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınav giriş belgesini adayların çıkartması gerekiyor.

18 Kasım 2016 Cuma 15:25
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KPSS Ortaöğretim Sınavına Nerede Gireceğim? KPSS 20 Kasım sınav giriş belgeleri
KPSS Ortaöğretim sınavına nerede gireceğim? KPSS Ortaöğretim Sınav giriş belgeleri çıkartarak adaylar sınava girecek. 20 Kasım 2016 Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınav giriş belgesini adayların çıkartması gerekiyor.

ÖSYM tarafından hazırlanan, KPSS 2016 sınav giriş yerleri belli olmasından sonra adaylar sınav giriş belgesini çıkartarak sınava giriyor. Bu sebeple KPSS 2016 Ortaöğretim Sınav giriş belgeri ÖSYM tarafından çıkartılmalıdır. Bu sezon bir rekora imza atılan KPSS Sınavı rekor sayıda kişi girmesi nedeniyle sınav saati bile değişmişti. Peki KPSS ortaöğretim sınavında öğrenciler belgeleri nasıl çıkartacak?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi çıkartmanız için, KPSS kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz gerekmektedir. Bu sebeple Ortaöğretim Sınav giriş belgesi şifre olmayan adaylar için 18.11.2016 kadar en yakın ÖSYM binasından şifrenizi almanız gerekmektedir. Şifre hatırlamayan adaylar Şifremi Unuttum kısmında tüm detayları eksiksiz olarak doldurarak şifreleri geri alabilirler. Sisteme giren adaylar Sınavlar sekmesinden Giriş Belgesini yazdırmaları gerekmektedir.

KPSS Ortaöğretim sınavına yaklaşık 3 Milyon 500 bin aday girecek. 12 bin salonda yapılacak sınav, ÖSYM saat bile değiştirdi. Sınav saati 09.30'dan 10.00 alındı. Daha önceki trafiği düşünülerek ve en fazla kişi sayısında yapılan başvuru nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı. 

KPSS, Ortaöğretim Sınavına Girecek adaylar için şimdiden başarılar dileriz. 
Son Güncelleme: 19.11.2016 15:30
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